Neonazi-Szene: Ex-Objekt-21-Chef erneut vor Gericht

Der 35-Jährige zeigte sich vor Gericht voll geständig. Er sei dabei seine Gesinnung zu ändern, doch das würde dauern. Auch beteuert er, nicht mehr in der rechten Szene zu sein.

Urteil am Montagabend

Seine einschlägigen Tätowierungen wolle er überstechen lassen - wegen seiner Freundin. "Ich habe meinen 30. Geburtstag in Haft verbracht, ich will nicht den 40. und 50. Geburtstag in Haft verbringen", so der Angeklagte.

Der Staatsanwalt mochte ihm das nicht ganz glauben, habe er doch im November 2018 vor seiner Haftentlassung seiner Freundin geschrieben: "Acht Jahre Haft und kein bisschen Zweifel an meiner Überzeugung".

Das Urteil der Geschworenen wird voraussichtlich nicht wie geplant am Mittwoch, sondern bereits am Montagabend fallen.