Nächtlicher Hausarrest für junge Flüchtlinge nach Sex-Attacken

Heftige Reaktionen lösten sexuelle Belästigungen von Frauen durch junge Flüchtlinge am Welser Volksfest am Wochenende aus. Weil es sich bei vier von sechs ausgeforschten Verdächtigen um unbegleitete minderjährige Aslywerber handelt, wurde Montag in Wels für Flüchtlinge dieses Alters eine Einschränkung der abendlichen Ausgehzeit auf freiwilliger Basis vereinbart. Für die restliche Zeit des Volksfests von Mittwoch bis Sonntag sollen die minderjährigen Flüchtlinge um 20 Uhr in ihren Quartieren sein.

Mindestens acht Frauen sollen im Gedränge der Weinkost-Halle von Burschen festgehalten, sexuell belästigt und im Intimbereich angefasst worden sein. Eines der Opfer erkannte einen 15-jährigen Tatverdächtigen wieder. Über ihn konnte die Polizei vier weitere Afghanen ausforschen. Vier der Beschuldigten waren zwischen 15 und 16 Jahre alt. Auch ein 23-jähriger Iraker wird verdächtigt, einer Frau unter den Rock gegriffen zu haben.