Nachhaltigkeit für Power-Regionen

Wer im Export wachsen will, muss in neuen Märkten Fuß fassen“, sagte Landeshauptmann Josef Pühringer bei der sechsten „Konferenz der Regierungschefs“ in São Paulo. Die Politik habe die Aufgabe, hier Türöffner zu sein. In den Hallen des Bandeirantes Palasts trafen sich am Donnerstag und Freitag sieben wirtschaftsstarke Regionen aus vier Kontinenten und diskutierten über Strategien und gemeinsame Kooperationen für eine nachhaltige Welt.



Neben Bayern, Georgia ( USA), Shandong ( China), Westkap ( Südafrika), Quebec ( Kanada) und São Paulo ist auch Oberösterreich in der Runde vertreten. „Wir können dadurch weit über unsere Größe hinaus neue Möglichkeiten erschließen“, erklärte Pühringer den Vorteil einer Zusammenarbeit für das mit 1,4 Millionen Einwohnern kleinste Gruppenmitglied. „Ziel ist es, voneinander zu lernen“, sagte der Landeshauptmann, der damit auch die „Marke Oberösterreich“ in den Vordergrund stellen möchte. „Diese wird international unter ihrem Wert geschlagen.“