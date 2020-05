Nach Oslo: Juso-Festival streng bewacht

Weißenbach am Attersee ist von 25. bis 31. Juli Schauplatz des Weltfestivals der IUSY (International Union of Socialist Youth). 3000 Jugendliche aus mehr als 100 Ländern werden erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Nach den Anschlägen von Oslo will der Veranstalter, die Sozialistische Jugend (SJ), absolut nichts riskieren. Derzeit werde mit dem Innenministerium ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet. "Wir möchten für alles gerüstet sein", sagt Juso-Sprecher Boris Ginner. Statt der Eröffnungszeremonie am Montag gibt es eine Gedenkveranstaltung mit Kerzen, um der Jugendlichen zu gedenken, die auf der Insel Utøya vermutlich von einem rechtsextremen Einzeltäter getötet wurden. Ob auch die 80 angekündigten Teilnehmer aus Norwegen zum Attersee kommen, steht noch nicht fest.