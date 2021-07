Wels: Nach Mordversuch Fotos vom Täter veröffentlicht

Nach dem Mordversuch an einer 20-jährigen Frau Samstagfrüh in einem Nachtlokal in der Welser Innenstadt sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Am Sonntag wurden Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen der Mann von Zeugen erkannt wurde. Der Täter dürfte 18 bis 25 Jahre alt sein. Er ist schlank, 170 bis 180 cm groß, hat schwarze, kurze Haare und einen Dreitagesbart.