Mordalarm in Enns: Sohn soll Vater getötet haben

In Enns (Bezirk Linz-Land) hat sich am frühen Dienstagabend ein Familiendrama abgespielt. Ein 43-Jähriger soll seinen Vater getötet und dann selbst die Rettungskräfte gerufen haben, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten. Das Opfer soll nach einem Streit erwürgt worden sein.

Bis jetzt ist nur wenig darüber bekannt, was sich am Abend des Faschingsdienstags in der Wohnung des Opfers abgespielt hat. Die Einsatzkräfte wurden - offenbar vom mutmaßlichen Täter selbst - gegen 19.00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus mitten in Enns gerufen.

Der 43-Jährige soll ersten Informationen zufolge seinen 78-jährigen Vater im Streit erwürgt haben. Ein Notarzt konnte für den Pensionisten nichts mehr tun, wie die Polizei am Aschermittwoch bestätigte.

Die Familientragödie soll sich vor den Augen der Ehefrau des Opfers bzw. der Mutter des mutmaßlichen Täters ereignet haben.

Details zum Motiv waren vorerst nicht bekannt. Auch ob Alkohol im Spiel war, konnten die Beamten bisher noch nicht sagen. Angeblich waren der Tat – so die Auskunft der Polizei – jahrelange Streitigkeiten voraus gegangen. Das Landeskriminalamt ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.