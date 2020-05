Mord in Traun: Verdächtiger flüchtete mit Zug

Dass der Arbeiter in den Zug auch eingestiegen ist, bezeugt eine Schaffnerin, die sich an Hartner und seinen Hund erinnert. Im Gemeindegebiet von Rainbach im Mühlkreis schaltete der Verdächtige sein Handy aus. Ab dem Zeitpunkt konnte auch kein Funkkontakt mehr registriert werden. Unmittelbar davor soll der 34-Jährige aber via SMS noch seiner Mutter den Mord gestanden haben. Und auf seiner Facebook-Seite postete er: "Bin ein Mörder bin ein schlechter Mensch. ...Hab euch alle lieb".

Ob er sich tatsächlich in Tschechien aufhält oder ob er nur eine falsche Fährte legen wollte, ist unklar. "Wir stehen mit den tschechischen Kollegen jedenfalls in intensivem Kontakt – nach dem Verdächtigen wird europaweit gefahndet", sagt Polizeisprecher Bernd Innendorfer.

Laut einer von der Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Obduktion dürfte Doris P.s Tod etwa gegen 6 Uhr früh eingetreten sein. Todesursache: Massive Gewalteinwirkung im Halsbereich.

Das Tatmotiv ist unbekannt. Vermutet wird, dass es zwischen dem Paar zu einem Streit gekommen ist, Ohrenzeugen gibt es dafür aber nicht. Der Verdächtige, der in Pasching in einem Haus lebte, war unter anderem wegen Gewaltdelikten polizeibekannt. Allerdings nicht in Zusammenhang mit Übergriffen gegen die 41-Jährige.