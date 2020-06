Moderne Medizin als Netzwerk

In Vöcklabruck gebe es neben den Barmherzigen Schwestern in Linz die einzige Strahlentherapie Oberösterreichs. Dadurch sei die Leistungsabstimmung eine sehr gute. „Ein Netzwerk funktioniert unter einer Führung viel, viel besser, als wenn das einzelne Häuser tun.“

Es wird in allen drei Krankenhäusern eine Basisversorgung geben. Aber bei hochkomplexen onkologischen chirurgischen Eingriffen sei es sinnvoll, dass das nicht jeder Chirurg an jedem Standort mache, sondern bestimmte Spezialisten. Königswieser glaubt, dass der Patient der Profiteur dieser Schwerpunktsetzung sei.

Der Standort Bad Ischl bleibe im Leistungsspektrum unverändert. Lediglich in der HNO-Abteilung wird die Bettenanzahl leicht reduziert. In Gmunden und Vöcklabruck sind hausübergreifende Abteilungen vorgesehen. So in der Gynäkologie, in der Chirurgie und in der Unfallchirurgie. Vöcklabruck und Gmunden sind 17 km voneinander entfernt, das sind 20 Autominuten.

Durch die Spitalsreform werden insgesamt 88 Betten abgebaut. Allein 50 in Vöcklabruck. Die Geburtshilfe wird komplett von Gmunden nach Vöcklabruck verlagert. In der Gmundner Chirurgie werden ein paar Betten reduziert. Dagegen werden in der Orthopädie die Betten aufgestockt. Gmunden soll im Rahmen des Salzkammergut-Klinikums der Schwerpunkt für Hüftoperationen etc. bleiben.