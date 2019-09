Mit Schubert auf die Kremsmauer

Der Wirt Sigi Schwarz hat ebenfalls eine schillernde Karriere als Rallyefahrer vorzuweisen und sich den schillernden Beinamen „Rasender Wirt“ erworben. Fünf Mal war er Staatsmeister. Prominente Fahrerkollegen wie Gunther Philipp waren seine Begleiter.

Herrschaftliches Jagdgebiet

Lange Zeit waren die Wälder um Steyrling herrschaftliches Jagdgebiet. Der pensionierte Förster Michael Kornek, der im Dienst der Herrschaft Schaumburg-Lippe stand, erzählt, dass über hundert Holzknechte beschäftigt waren. Heute erledigen diese Arbeit Maschinen und weniger als eine Handvoll Menschen. Günther Piesslinger ist ein Nachfahre der Betreiber von Sensenschmieden. Er kennt die industrielle Vergangenheit des Ortes: „Das heutige Dorf Steyrling entwickelte sich um mehrere Sensenschmieden am Traglbach, die um 1580 erstmals erwähnt wurden und bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb waren. Bereits im 15. Jahrhundert erlaubte Kaiser Friedrich III. dem Stift Spital am Pyhrn, ein Bleibergwerk zu eröffnen. Es befand sich auf der Alm Kaltau am südlichen Abhang der Kremsmauer direkt am Wanderweg gelegen. Heute ist das Kalkwerk der voestalpine der wichtigste Arbeitgeber.“