Mit Gustav Mahler ins Höllengebirge

Jetzt verstehen wir den ersten Satz der dritten Symphonie viel besser, in dem Mahler den Übergang vom feindlichen und unwirtlichen Felsgebirge in eine Naturidylle musikalisch beschreibt. Jede Wanderpause eröffnet weite Blicke auf den Attersee, zu dem sich bald auch der Mondsee gesellt. Es folgen schmale an den steilen Fels angeschmiegte Steige, immer wieder unterbrochen von weiteren Blumeninseln.

Latschenfelder

Schließlich erreichen wir das Hochplateau des Höllengebirges. Wir lassen uns den Wind über das Gesicht streichen und genießen den Duft der ausgedehnten Latschenfelder. Hier hat sich Mahler wohl die Inspiration für den fünften Satz geholt, den er „Was mir die Engel erzählen“ nannte. Das Schlichte und Überwältigende der Natur war ihm eine wichtige Quelle der Inspiration.

Autor: Josef Leitner