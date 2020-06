Späte Genugtuung für Zöglinge: Zwölf Jahre Haft für den „Missbrauchs-Pater“

Dieses Urteil ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten und dürfte richtungsweisend dafür sein, wie die Justiz in ähnlich gelagerten Missbrauchsfällen künftig zu verfahren gedenkt. „Zwölf Jahre unbedingt“, lautete der Schuldspruch, den ein Schöffensenat am Mittwoch im Landesgericht Steyr über den früheren Konviktsdirektor des Stifts Kremsmünster verhängte. „Eine Genugtuung für die Opfer, denen das Leben verpfuscht wurde“, kommentierten die Opferanwälte Johannes Mühlböck und Helmut Blum den Ausgang.

Erstmals wurde damit ein Mann der Kirche wegen sexueller und gewalttätiger Übergriffe zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der mittlerweile in den Laienstand zurückversetzte Ex-Ordensangehörige August M. soll über Jahrzehnte hindurch (1971 bis 1996) Zöglinge schwer missbraucht haben. Die genaue Zahl ist nicht mehr feststellbar, doch 24 Fälle wurden angeklagt. Die Vorwürfe reichten von Analverkehr über Masturbation bis Oralverkehr.

„Eigentlich hätten Ihnen 13 Jahre zugestanden, aber Ihre bisherige Unbescholtenheit, das Geständnis und die bereits geleistete Entschädigungszahlung an eines der Opfer wird als Milderungsgrund anerkannt“, betonte der vorsitzende Richter Wolf-Dieter Graf.