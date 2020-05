Mehr Lastwagen als am Brenner

Die Autofahrer auf der A8, der Innkreisautobahn, sind vom zunehmenden Verkehrsaufkommen genervt. "Vor allem nimmt hier die Zahl der Lastwagen eindeutig zu", beklagt ein Pendler aus St. Florian bei Schärding, der täglich nach Linz fährt. Besonders der Montag sei eine Katastrophe. Er müsse schon um dreiviertel sechs in der Früh losfahren, damit er rechtzeitig zur Arbeit erscheine. "Wenn es zu keiner Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene kommt, muss die Autobahn ungedingt dreispurig ausgebaut werden", sagt er.

Nach der Wirtschaftskrise ist die Zahl der Lastwagen auf der A8 wieder kräftig gestiegen. "Die Politik hat keine Lenkungsmaßnahmen Richtung Schiene gesetzt", kritisiert Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich. Bei Krenglbach wurden mit 835.789 heuer bis April um zehn Prozent mehr an Schwerverkehr gemessen als im Vorjahr. Damit fahren hier mehr Gütertransporte als am Brenner. "Der Lkw-Anteil auf der Innkreisautobahn beträgt bis zu 40 Prozent, das ist doppelt so hoch wie auf der A1", erklärt Anita Oberholzer von der ASFINAG.

Laut Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl ( ÖVP) wird der Güterverkehr in Oberösterreich jährlich um drei Prozent zunehmen, der Pkw-Verkehr um zwei Prozent.Ein Ausbau der A8 von vier auf sechs Spuren sei aber nicht geplant.