Massentests gehen in zweite Runde

„Wir gehen davon aus, dass der Termin für die Massentestung dieses Mal hält“, heißt es vom Land OÖ. Logistik und weitere Vorbereitung seien voll im Gange, nähere Details wurden bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt gegeben. Die Anmeldung zum Test dürfte ab Anfang kommender Woche möglich sein – auf oesterreich-testet.at.

Bei den ersten Massentests, die von 11. bis 14. Dezember 2020 stattfanden, sind insgesamt (inkl. Lehrer- und Polizeimassentests) 344.369 Personen getestet worden, 1.306 davon bekamen CoV-positiven Bescheid.

"Bürgerpflicht"

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) forderte schon im Dezember für den geplanten zweiten Massentest im Jänner eine zehntägige Quarantäne für alle jene, die nicht daran teilnehmen. Anstelle von „Geldgeschenken für das Sich-Testen-Lassen“ würde er „zum Schutz der Gesellschaft“ die Quarantäne-Regel, wie sie „bereits in anderen Ländern praktiziert wurde“, begrüßen: „Wenn wir neuerlich Massentests durchführen sollen, dürfen wir uns nicht mit einem dermaßen enttäuschenden Ergebnis wie beim ersten Mal zufriedengeben“, meint Luger. Es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, 2021 weitere Beschränkungen für alle vermeiden zu helfen. So bezeichnete er es als „Bürgerpflicht“, einen kostenlosen, freiwilligen Antigentest machen zu lassen.

"Vorab-Test"

Wer übrigens schon vorab wissen möchte, wie es um den eigenen, aktuellen Infektionsstand steht, der kann noch bis 21. Jänner einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen lassen. An fünf Standorten in OÖ, und zwar in Vöcklabruck, Ried/Innkreis, Bad Leonfelden, Schlierbach und Linz, wird dieser nach Voranmeldung unter ooe.testet.at täglich zwischen 8 und 17 Uhr angeboten.