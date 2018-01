Linz-Marathon. Er hat die Marathons von Monaco (2008), Boston (2011), Berlin (2012) und von New York (2011 und 2013) gewonnen. Zuletzt siegte er 2014 beim Halbmarathon von New York (Bild). Am 15. April soll der 36-jährige kenianische Marathon-Star Geoffrey Mutai den Linzer Streckenrekord von 2:07:33 brechen. Dazu muss er den Kilometer in 3:01 Minuten laufen.