Mann tötete Partnerin mit Messer

Die unmittelbaren Nachbarn des Paares, Tessa Wabnegg und Manuel Schönbrunn, sind erst vor drei Tagen eingezogen. "Ich war im Badezimmer und hab’ die beiden heftig streiten gehört. Dabei ist auch das Wort Geld gefallen – sie hat plötzlich laut geschrien und dann war alles still", sagt Wabnegg. Eine andere Nachbarin alarmierte die Polizei. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und ist geständig.

Über das Tatmotiv herrscht noch Rätselraten. "Ich weiß nur, dass er psychische Probleme hatte und des­wegen schon stationär im Behandlung gewesen sein soll", erklärt Ex-Nachbarin Silke D. Auch die Polizei bestätigt psychische Beeinträchtigungen. Im Sommer 2011 soll S. einen Selbstmordversuch unternommen haben.

Er wurde in die Nervenklinik Wagner-Jauregg eingeliefert. In der Sierninger Werkzeugfirma Rabensteiner, wo Huemer-Stern 17 Jahre lang im Bereich Verkauf im Innendienst gearbeitet hat, ist man über das gewaltsame Ableben der Mitarbeiterin fassungslos. "Wir sind total schockiert und noch gar nicht in der Lage, das in Worte zu fassen", erklärt Gesellschafter Konrad Rabensteiner. Die Belegschaft sei traumatisiert und müsse von einem Kriseninterventionsteam betreut werden: "Das Ganze ist unsagbar."