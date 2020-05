Lkw riss Loch in Wohnzimmerwand

Karin Aigner steht vor dem 1,5 Meter großen Loch in ihrer Wohnzimmerwand und schaut nachdenklich ins Freie. „Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, was uns passieren hätte können.“ Mehrere Handwerker sind am Donnerstagnachmittag damit beschäftigt, die Lücke mit Ziegeln und Mörtel zu schließen. „Hier steht sonst unser Fernseher, der ist aber beim Unfall kaputtgegangen“, erklärt die 42-Jährige aus Alkoven. Der Raum ist verwüstet.

Überall liegen Mauerbrocken und Verputzteile herum – und unzählige Styroporkugeln des zerstörten Vollwärmeschutzes. „Die haben sich überall verteilt und sind noch 100 Meter weiter auf der Straße zu finden.“ Auch die Stromleitung ist beschädigt. Aigner: „Ich weiß leider noch nicht wie hoch der Schaden ist, jedenfalls aber enorm.“