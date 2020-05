Linzer Volksschüler klagt Republik

Der Fall klingt in höchstem Maße ungewöhnlich. Ein siebenjähriger Bub verklagt die Republik Österreich zur Zahlung eines Schmerzensgeldes. Er fordert 3500 Euro Entschädigung dafür, dass ihn der Leiter einer Linzer Volksschule in der Vergangenheit mehrfach körperlich misshandelt haben soll. Der Prozess beginnt kommende Woche in Linz.



Die Vorwürfe reichen ins Schuljahr 2008/2009 zurück. Laut Angaben des Erstklasslers soll es zu mehreren intensiven Übergriffen durch den Direktor gekommen sein. Die Eltern glaubten ihrem Sohn zunächst nicht. Doch als er zunehmend unter Schulangst litt und angeblich sogar zum Bettnässer wurde, schritten sie ein.



Das Kind, bei dem als Folge auch medizinische Behandlungen notwendig gewesen sein sollen, wurde in eine andere Schule versetzt. Gegen den Pädagogen wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dieses endete aber nach nur einer halben Stunde mit einem Freispruch - angeblich aus Mangel an Beweisen.



"Der Direktor hat lediglich zwei Vorfälle verharmlosend zugestanden", betont Kurt Lichtl, der Anwalt des Buben. Der Schulleiter habe erklärt, das Kind einmal "fester angepackt" zu haben. Ein anderes Mal will er ihm einen Klaps auf den Kopf versetzt haben. Der Schüler soll ihn massiv provoziert haben.