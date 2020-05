Linzer SPÖ-Gemeinderat posierte wieder mit Avrasya-Obmann

Was der rote Linzer Gemeinderat Franz Leidenmühler seit Monaten im Fall des türkischen Kulturvereins Avrasya treibt, ist eine Provokation aller Antifaschisten", ärgert sich Robert Eiter, Sprecher des oö. Netzwerks gegen Rechtsextremismus.

Er verweist auf aktuelle Fotoaufnahmen, die den sozialdemokratischen Mandatar lächelnd posierend mit einer Gruppe von Avrasya-Folkoretänzern und deren Vereinsobmann Davut G. zeigen. Die Aufnahmen sollen während eines dreitägigen Festes des Atib-Dachverbands türkischer Vereine in OÖ von 8. bis 10. Mai in Linz entstanden sein. Eiter: " Leidenmühlers Geste ist völlig unsensibel und zeigt einen Mangel an Lernfähigkeit."