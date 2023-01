Trotz Ärztemangels: Kepler-Uniklinikum entlässt Facharzt wegen Fotos

Basel Hallak ist damit nicht mehr Teil des Teams von Paul Zwittag, Leiter der Klinik für Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde am KUK, wie auch ein Blick auf die Homepage zeigt. Der Betriebsrat ist darüber entsetzt.

Einwilligung sei vorhanden gewesen

"Ich bin fassungslos. Ich kann das nicht glauben, dass in einer Situation, wo wir ganz dringend ÄrztInnen brauchen, man dann solche Leute rausschmeißt, weil sie ein Vorher-Nachher-Foto mit Einwilligung der PatientInnen gemacht haben", heißt es vom zuständigen Betriebsrat Helmut Freudenthaler zum KURIER. Er würde in engem Kontakt mit Hallak stehen. Dieser versichere, die Patienten und Patientinnen zuvor gefragt zu haben.

"Die Sache ist, ich habe den Arbeitgeber schon vorher gefragt und die haben gesagt: Auf den KUK-Arbeitskanälen in den sozialen Medien darf man das nicht, aber auf dem privaten Profil ist es kein Problem", zitiert die Krone Hallak selbst.

Rechtliche Schritte werden folgen

2019 sei der 37-Jährige als Oberarzt nach Linz gekommen und geblieben. Bis vor zwei Monaten führte er auch im KUK die Funktion eines leitendes Oberarztes aus, nach "fachlichen und organisatorischen Meinungsverschiedenheiten" hätte man ihn jedoch "heruntergestuft".

Im Dezember fing Hallak schließlich an, Fotos von seinem chirurgischen Können auf Instagram zu posten. "Hallak war die nächste Generation. Ein Facharzt des Uniklinikums, der nicht nur operiert, sondern auch forscht und lehrt", so Freudenthaler. Dieser kündigte rechtliche Schritte in der Causa an: "Von Seiten der Ärztekammer und auch mit der Arbeiterkammer sind wir schon im Gespräch, wie man eine solche Kündigung rückgängig machen kann."

Schlechte Stimmung in Spitälern

Ein Fall, der die ohnehin schlechte Stimmung in den Spitälern wohl nicht verbessert. So wurden erst kürzlich im KUK die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung einzelner Spitäler der Gesundheitsholding präsentiert. Mehr als 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten im KUK daran teilgenommen. Das Resultat ist niederschmetternd: Zum Thema Betriebsklima konnten die Befragten die Stimmung in Form eines "Wetterberichts" wiedergeben. Ein Drittel kreuzte "sehr regnerisch" oder sogar Unwetter an, wie der ORF OÖ berichtete. Wolkenlos strahlend sei die Stimmung nur für zwei Prozent.

Ein schlechtes Zeugnis gab es auch für das Krisenmanagment der Spitalsleitung: 44 Prozent des Personals waren damit im KUK überhaupt nicht oder nicht besonders zufrieden.