Linz Marathon: Der Streckenrekord soll fallen

von Gerhard Marschall

Nach exakt 42.195 Metern hat das Leiden ein Ende. So weit ist es von der Voest-Brücke über die Donau auf den Linzer Hauptplatz, freilich mit einigem Umweg kreuz und quer durch die Stadt. Zum 20. Mal wird heute in Linz ein Marathon ausgetragen. Wer es bis in das Ziel schafft, hat vor allem einen Sieg über sich selbst errungen.

Sieben Bewerbe stehen auf dem Programm, mit rund 10.000 Läuferinnen und Läufern wird gerechnet. Start zum Marathon, Halb- und Staffelmarathon ist um 9.30 Uhr. Organisationschef Günther Weidlinger (44) beschreibt das Höhenprofil der Strecke als moderat, was flottes Laufen ermögliche.