"Kulturelle Schichtarbeit" beim Festival der Regionen

Manch Einheimischer wird sich vielleicht in der Filmreihe "Arbeitswelten" wiederfinden, die während des Festivals im Kino Ebensee gezeigt wird. Oder vielleicht gar in der "Proletenpassion 2015 ff.", die am 24. Juni in der Stockschützenhalle in Ebensee ihre Oberösterreich-Premiere feiert. Das Stück, 1976 von Heinz R. Unger und der Band "Schmetterlinge" bei den Wiener Festwochen als "Geschichte der Beherrschten" der "Geschichte der Herrschenden" gegenübergestellt, erlebt fast 40 Jahre später eine Neuauflage.

Regisseurin Christine Eder macht sich daran, die Geschichte der Revolutionen erneut aus zeitgenössischer Sicht zu untersuchen und bis in die Gegenwart weltweiter Proteste von Occupy bis Gezi (2013, Istanbul) fortzuschreiben.

Ein Fixpunkt über zehn Tage Festival ist der tägliche Schichtwechsel. Die Frühschicht beginnt am Traunsee mit einem aktivierenden Vormittagsprogramm, die Tagschicht markiert den Öffnungszeitraum von Ausstellungen. Ab 20 Uhr schließlich beginnt die Nachtschicht mit Konzerten und Performances. Zum Beispiel in der ehemaligen Fleischerei Rohrhofer, wo einst am Faschingsmontag die Abstürze nach dem Ebenseer Fetzenzug prolongiert wurden. www.fdr.at