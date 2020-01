Kröwang: „Unsere Einzigartigkeit ist die Frische“

Der Erfolg gibt ihm recht. 2002 ist der heute 42-Jährige in die Firma seiner Eltern eingestiegen. Damals machte sie 30 Millionen Euro Umsatz, im vergangenen Jahr waren es 260 Millionen. Inzwischen beschäftigt er 500 Mitarbeiter, ein Drittel davon in der Zentrale in der Ortschaft Kickendorf bei Grieskirchen. Sie ist im ehemaligen Vierkanthof der Familie untergebracht. Als er 14 war, wurde er von den Eltern gefragt, ob er sich vorstellen könne, den Laden zu übernehmen. Er sagte umgehend ja. „Es war damals eine schwierige Zeit für meine Eltern, sie hatten wenig Freizeit, sie haben mich gefragt, ob ich das überhaupt machen will. Als ich 18 war, hatte mein Vater 57-jährig einen Herzinfarkt. Man hat nicht gewusst, wie es weiter geht.“ 2003 ging der Vater in Pension. „Wir hatten damals eine Zustellung von Frisch- und Tiefkühllebensmitteln. Mein Vater hatte damit begonnen, Hühner am Hof zu schlachten und sie an Wirte zu verkaufen.“