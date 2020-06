Korridor für Linzer Ostumfahrung fix

Franz Hiesl

Ostumfahrung

Landesrat

Rudolf Anschober

Hiesl

Westring

Es handelt sich bei dieser Entscheidung lediglich um die Festlegung einesKorridors, die den Zweck hat, dass die Flächen von einer Bebauung freigehalten werden. Landeshauptmannstellvertreter) betonte bei der Vorstellung der Trasse, er sei von vielen aufgefordert worden, diein Angriff zu nehmen. Unter anderem auch von den Grünen. So habeauch in der Landesregierung für das Projekt mitgestimmt.: "Sie verabschieden sich nun vom Projekt, obwohl sie mich dazu aufgefordert haben, was ich mit Briefen belegen kann." Ob die Trasse tatsächlich jemals gebaut werde, könne derzeit niemand sagen. "Wenn, dann erst ab 2025, wenn der Linzerfertig ist." Der Autoverkehr nehme ständig zu, in den vergangenen zehn Jahren um 23 Prozent.

Die Reaktionen: Die Bürgerinitiative Ostumfahrung fordert eine Einhausung der unmittelbar an das Tunnel-Portal anschließenden Brücke über die Steyregger Au. Die Industriellenvereinigung gratulierte Hiesl zur Trassensicherung. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl sieht die Entscheidung als wichtiges Signal für die Wirtschaft. Die Linzer ÖVP bekennt sich zur Umfahrung, weil Linz vom Verkehr entlastet werde, die Machbarkeit in Ebelsberg ist aber für Vizebürgermeister Bernhard Baier offen. Auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) steht zum Projekt, es sei aber in der Form nicht realisierbar. Gerda Lenger, Klubobfrau der Grünen, lehnt das Projekt ab. Die Grüne Verkehrssprecherin Ulrike Schwarz ist auch gegen den Autobahnbau. Sie setzen auf den Ausbau der Öffis.