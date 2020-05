Koits-Rücktritt naht: Wimmer ist der Favorit

Wann tritt Peter Koits zurück? Seit der Kommunalwahl 2009 ist das eine der meistdiskutierten Fragen an den Stammtischen in Wels.

Die Stimmung in der Stadt ist schlecht, obwohl etwa die Finanzsituation mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1273 Euro deutlich besser ist als in Steyr (2291 Euro) oder Linz (5400 Euro). Doch selbst politisch gebildete Bürger verbinden mit Koits vielfach nur noch "Stillstand", "Wankelmut" und "Zögerlichkeit".



"Völlig zu Unrecht", heißt es dazu aus der SPÖ. Trotz seiner 70 Jahre sei der Bürgermeister der Fleißigste von allen und überall präsent. Doch man bekennt auch ein: "Der Bevölkerung ist das leider egal." Seit einer Schmutzkübelkampagne gegen Koits im Herbst 2009 sind dessen Imagewerte stark ramponiert und erholen sich kaum. Damit wird er zunehmend auch zur Belastung für seine Partei.

Bleibt er die gesamte Legislaturperiode bis 2015 im Amt, hätte ein SP-Kandidat bei der Wahl vermutlich keine Chance auf eine Mehrheit - der Wählerfrust wäre zu groß.



Als einzig denkbarer Ausweg scheint nur ein Rücktritt samt Volkswahl in den kommenden eineinhalb Jahren vorstellbar. Denn würde Koits damit bis Oktober 2013 warten, dürfte der Gemeinderat den Nachfolger wählen. Aufgrund der bürgerlichen FP/VP-Mandatsmehrheit (19 von 36) würde dieser vermutlich nicht von der SP gestellt.