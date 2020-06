Kloster liefert sauberen Strom

Die Kombination aus Tschechien, Stromerzeugung und Kraftwerk löst in Oberösterreich meist einen höchst negativen Beigeschmack aus. Bekanntlich sorgt das grenznahe Atomkraftwerk Temelin seit Jahren für viel Missstimmung und Konfliktstoff zwischen beiden Nachbarländern.

Dass allerdings südböhmische Energiegewinnung hierzulande auch mit Freude begrüßt werden könnte, schien zuletzt schwer vorstellbar – und doch ist es passiert. Zu verdanken ist das den Zisterzienser-Mönchen des Stiftes Hohenfurth (Vyssi Brod), die mit enormer Hilfe aus Oberösterreich ein Kleinwasserkraftwerk revitalisierten, das nun auf umweltschonende Weise jährlich rund 300.000 kWh Strom erzeugt. Die Anlage ist am Freitag offiziell in Betrieb genommen worden.

Die feierliche Segnung erteilten der Abt der Zisterzienser-Stiftes Wilhering, Gottfried Hemmelmayr, und der Administrator des Stiftes Hohenfurth, Prior Justin Berka. Bei der Inbetriebnahme war auch Leo Windtner, der Chef der Energie AG Oberösterreich, mit dabei, dessen Unternehmen die Renovierung mit 15.000 Euro unterstützt hatte: „Mich freut, dass wir bei der Wiederbelebung des Kleinkraftwerks mithelfen konnten und damit auch in Südböhmen einen Beitrag zur Aufbringung erneuerbarer Energie geleistet haben."