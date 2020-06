Justiz lehnt neues Verfahren ab

Der Mord an der Salzburger Prostituierten Heidemarie Mayrhofer wird nicht neu aufgerollt. Ein Drei-Richter-Senat des Landesgerichts Salzburg hat den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgewiesen.

Der 60-jährige Manfred B. aus Wels erfuhr am Montag von der Entscheidung. Für ihn brach damit eine Welt zusammen. „Ich habe alle meine Hoffnungen auf eine späte Gerechtigkeit in die Salzburger Justiz gesetzt. Dass sie mir die Chance auf eine Rehabilitierung plötzlich doch nicht gewähren will, trifft mich schon sehr, sehr hart.“

Wie berichtet, wurde Heidemarie Mayrhofer am 5. November 1980 tot in einer Wohnung in der Linzer Straße gefunden. Die 23-Jährige wurde mit einem Elektro-Kabel erdrosselt.