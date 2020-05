Johannes Kepler Universität gründet das "Linz Institute of Technology"

Der Name verspricht Großes, muss aber in den nächsten Jahren noch mit Inhalten gefüllt werden. Die Johannes Kepler Universität bekommt im Herbst ein internationales Lehr- und Forschungszentrum für Produkt- und Produktionsforschung mit dem klingenden Namen Linz Institute of Technology (LIT). Mit der Bezeichnung wird auf das weltberühmte Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA, angespielt.