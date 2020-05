„Jetzt kann Frieden einkehren“

Tag eins in Kopfing, nachdem der umstrittene Pfarradministrators Andrzej Skoblicki in einem Brief an Bischof Ludwig Schwarz sein Amt zurückgelegt hat. Nur wenige Menschen waren beim ersten Schnee gestern, Samstagvormittag, in der Sauwald- Gemeinde auf den Straßen unterwegs. Nach ihrer Meinung zum Abschied Skoblickis von der Pfarre gefragt, stößt man meist auf eine Mauer des Schweigens.

Zu heikel dürfte die Angelegenheit noch sein. Der Zwist zwischen Befürworten und Gegner des Geistlichen hat auch Gräben zwischen der Bevölkerung gebildet. Der Ort stand monatelang im Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Nur die wenigsten wollen sich äußern. Und wenn, dann auch nur ohne ihre Namen zu nennen. Die Zahl jener, die positiv über die Entscheidung des Priesters sprechen, überwiegt am Samstag. Ein älterer Herr sagt dazu nur: „Jeder ist froh, dass er endlich gegangen ist.“ Ein anderer Kopfinger sieht das genau so. „Er hat wohl gemerkt, dass das nichts mehr wird. Gott sei Dank ist er weg.“

Ein Pensionist glaubt ebenfalls, dass die Amtsniederlegung des Geistlichen die richtige Entscheidung war. „Es ist wahrscheinlich besser so. Jetzt kann in der Pfarre endlich wieder Frieden einkehren.“ Deutlich drastischer macht ein weiterer befragter Innviertler seine Meinung zum Gottesmann kund. „Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre er gar nicht erst gekommen. Ich hätte ihm eine Pfefferoni in den Hintern gesteckt, dass er nach Russland fliegt.“