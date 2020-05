Inzest-Verdacht: Vater in U-Haft

Über den 80-jährigen Verdächtigen im Missbrauchsfall wurde am Freitag die Untersuchungshaft verhängt. Er soll seit 1970 seine beiden Töchter - heute 53 und 45 Jahre alt - regelmäßig sexuell missbraucht und körperlich misshandelt haben. Der Mann streitet weiter vollständig die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, ab und hat einen Verteidiger beantragt. Die geistig beeinträchtigten Frauen, die im Volksschulalter auch von einem Bekannten ihres Vaters misshandelt worden sein sollen, werden in einer "adäquaten Einrichtung", einem "gut geführten Haus" unterkommen, kündigt Bezirkshauptmann Georg Wojak an.