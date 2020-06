Im Flieger rund um die Welt

Es gab leider keine Agentur, bei der ich eine Lebensversicherung abschließen hätte können. Doch ich bin kein Selbstmörder und weiß genau, worauf ich mich einlasse“, betonte Helmuth Lehner am Freitag kurz vor dem Abflug zu seiner Weltumrundung. Der 44-jährige Unternehmer aus Gmunden will in einem 100-PS-Ultraleichtflugzeug allein den Globus Richtung Osten umrunden. In spätestens drei Monaten – am 11. August – möchte er wieder heil zurück auf dem Flughafen Linz-Hörsching sein.

Die ersten Etappen führen ihn nach Kreta, Luxor ( Ägypten), Abu Dhabi, Pakistan, und Indien. Es geht weiter über Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien bis nach Australien. Über die Fidischi-Inseln fliegt er nach Hawaii.

„Dann folgt die schwierigste, weil längste Einzeletappe bis San Francisco. Da muss ich 3700 Kilometer zurücklegen und ungefähr 18,5 Stunden durchfliegen“, betont Lehner. Die Strecke über den Pazifik sei deshalb gefährlich, weil der Treibstofftank der 750 Kilo schweren Maschine nur für maximal 19 Stunden Dauerflug ausgerichtet ist. „Ich hoffe auf zehn Knoten Rückenwind, sonst gibt es ein Problem.“