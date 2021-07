"Holz produziert keinen Abfall"

Baden in der Waldluft ist ein Trend aus Japan, der zunehmend Anhänger in unseren Breiten gewinnt. "Die Bäume tauschen untereinander im Wege von Duftstoffen Informationen aus. Zum Beispiel über Schädlinge. Diese Duftstoffe, Terpene genannt, haben für den Menschen eine sehr heilsame Wirkung. Sie stärken das Immunsystem. In Japan wird empfohlen, dass man pro Monat zwei Tage im Wald verbringen sollte", erläutert Markus Hofer, Geschäftsführer von proHolz. Nadelwälder eignen sich besonders gut. Die höchsten Duftstoff-Konzentrationen gibt es nicht bei Schönwetter, sondern bei Nebel und bedeckter Witterung.

Für proHolz-Obmann Georg Starhemberg sind Bäume und Wälder der Inbegriff für Nachhaltigkeit. "Es würden keine Bäume stehen, wenn sie nicht die Großväter gepflanzt hätten. Während der Lebenszeit eines Menschen gibt der Baum keinen so großen Schatten, dass man darin verweilen könnte. Aber die Kinder und Enkelkinder schon. Das heißt vorausdenken, pflegen, geduldig sein, abwarten, enkeltauglich leben und wirtschaften. Das ist in der Forstwirtschaft das Credo."

Zur Familienstiftung Starhemberg gehören 5600 Hektar Wald, die sich über 35 Gemeinden erstrecken. "Nachhaltig zu denken ist in der Forstwirtschaft unumgänglich", so Starhemberg, der sich für die Holznutzung engagiert. "Holz kann viele Probleme der Zukunft lösen." Holz produziert beispielsweise keinen Abfall. Es ist in jeder Art und Weise verwend- und nutzbar. Zum Beispiel bei der Produktion von Textilien oder für die Tabs von Geschirrspülern. 42 Prozent der Fläche Oberösterreichs sind mit Wald bedeckt. Die rund 500.000 Hektar werden von circa 40.000 Waldbesitzern bewirtschaftet. Bei 73 Prozent der Fläche steht die Nutzfunktion, also die Produktion von Holz und Biomasse, im Fokus der Bewirtschaftung. "Ich bin selbst mit elf anderen Landwirten Betreiber eines Biomasseheizwerkes in meiner Heimatgemeinde Meggenhofen", erzählt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. "Ich bin nicht nur energieautark, sondern Energielieferant. Ich habe selbst eine Hackschnitzelheizung, eine Solar- und eine Fotovoltaikanlage." Für viele Bauern sei der Wald auch ein Einkommensbringer. "Wir brauchen die gesamte Wertschöpfungskette. So produziert zum Beispiel Team 7 das Corpusholz für die Steinway-Flügel, die in Hamburg hergestellt werden." Hier gehe es um eine spezielle Leimtechnik, damit der Klang nicht beeinträchtigt werde. Steinway ist der weltgrößte Flügelerzeuger.

Ein weiterer Bereich ist die Bautechnik. Holz sorgt für die größten Spannweiten und ist hier besser als Stahl und Beton. Trotz Nutzung wächst die Waldfläche in Österreich. Jedes Jahr um rund 5500 Fußballfelder. Markus Hofer: "Das Holz, das für ein Einfamilienhaus benötigt wird, wächst in dreieinhalb Minuten nach."