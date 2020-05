Höhere Strafe für Mörderin

„Diese Tat kommt einer Hinrichtung gleich“, betonte Oberstaatsanwalt Bruno Granzer am Donnerstag. B. habe sich bewusst leise verhalten und ganz gezielt in das Gesicht des fast schlafenden Opfers geschossen. „Dieser Mord erfordert aus generalpräventiver Hinsicht eine deutlich höhere Strafe.“ Verteidiger Andreas Mauhart widersprach massiv. „Wir haben es hier schließlich mit einem Mord zu tun. Wie bitte soll man sonst jemanden umbringen, als möglichst schnell, zielgerichtet und schmerzlos mit einem einzigen Schuss?“ Richterin Gföllner sah das anders: „Von einem ,humanen’ Schuss in den Kopf kann keine Rede sein – der Mann war nicht auf der Stelle tot.“