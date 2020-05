Hetzer verstummt, Helfer umso lauter

Altmünster

für Menschen“ heißt die Gruppe aus etwa 40 engagierten Helfern, die auch auf Facebook präsent sind. „Wir schauen, was die Asylwerber brauchen, wollen sie aber keineswegs bemuttern“, sagt Pfarrer Franz Benezeder, Gründer der Plattform. Sie formierte sich „mitten im ärgsten Wirbel“, wie er sagt.

Damit meint er den medialen Aufruhr, als hasserfüllte Postings durch die Internetforen geisterten, aber auch die Proteste der Anrainer, die der Meinung waren: Ein Asylheim passt nicht in den Urlaubsort am Traunsee. Jene, die kein Problem damit hatten, blieben vorerst im Hintergrund, sagt Benezeder. „Das schadet dem Image eines Ortes. Viele Altmünsterer fühlten sich in ein falsches Licht gerückt.“

Das alles war, bevor die derzeit 33 Asylwerber aus Afghanistan, Syrien und dem Iran das ehemalige Hotel Rittertal bezogen. Jetzt seien die Kritiker still, und die Helfer umso lauter, bestätigt Ekber Gercek, Leiter der Asylwerberbetreuung der Volkshilfe.