Heimkind klagt Land Oberösterreich

Was mir passiert ist, kommt einem Mord sehr nahe – auch eine Seele kann ermordet werden. Meine ist systematisch zertrümmert worden.“

Der ehemalige Kinderheimbewohner Jenö Molnar verklagt das Land Oberösterreich auf Zahlung von 1,6 Millionen Euro. Wegen „institutionalisierten Unrechts“ fordert der in Trier ( Deutschland) lebende 65-Jährige Schadenersatz und Schmerzengeld für alles Leid und all die Traumata, die ihm seitens der Erzieher sowie durch Mitzöglinge zugefügt worden sein sollen.



„Ich hatte in den Heimen mit lauter ehemaligen Nazis zu tun. Das war eine Verrohung zur Potenz und ein in sich geschlossenes System“, betont der 1947 in Lambach als Sohn eines US-Soldaten und einer Volksdeutschen zur Welt gekommene Molnar. „Man hat mich mit zehn Monaten geheim meinen Eltern entzogen und dann bis zur Volljährigkeit in verschiedenen Heimen eingesperrt.“ Er sei in dem Glauben aufgewachsen, keine Eltern mehr zu haben – auch sie hätten keine Ahnung gehabt, wo sich der Sohn befindet.

Zwischen 1947 und 1965 soll Molnar in Erziehungsanstalten des Landes fälschlicherweise als Waise geführt worden sein. „Ich bin halb tot geprügelt und missbraucht worden“, behauptet der 65-Jährige. Seine Mutter konnte er erst kurz vor ihrem Tod ausforschen, den Vater nie.