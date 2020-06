Haftbefehl nach Familiendrama

Die alleinerziehende Pädagogin – der Vater des Buben lebt in England – soll keinen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Auch in der Gemeinde findet für die Verzweiflungstat keiner eine plausible Erklärung. Selbst Angehörige sind ratlos.

„Das war eine richtige Vorzeigefamilie, in der es keinen Streit gab. Die Großeltern, die Tochter und das Enkerl – alle sind sehr herzlich miteinander umgegangen“, sagt Helmut Eibensteiner. Sein Neffe ist mit einer Schwester von Judith M. verheiratet: „ Ich hab’ die Nacht auch kein Auge zugebracht.“ Auch Roman Rohrmannstorfer weiß nur Gutes zu berichten. „Ich hab’ die Frau täglich gesehen, wenn sie den Buben zum Kindergarten gebracht hat. Es hat immer so ausgeschaut, als ob alles passt.“ Und Nachbarin Hilde Wagner, 92, die mit Judith M. immer wieder ins Gespräch kam: „Ich hab’ den Eindruck gewonnen, dass sie an dem David sehr gehangen ist.“