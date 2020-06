Gstanzln, Sturschädeln und Wirtshausraufereien

Das Klischee von den Raufbolden einmal ausgeklammert, wie würde er die Mentalität in der Region beschreiben? „Der Innviertler ist geradlinig, und sagt frisch raus, wie wer bei ihm dran ist. Außerdem hat er große Handschlagqualität“, glaubt der Konsulent. Die Menschen würden auch Unbekannte an sich heranlassen. „Wenn im Wirtshaus jemand Fremder alleine an einem Tisch sitzt, bleibt er nicht lange allein. Es ruft gleich wer vom Nebentisch, er solle sich zu ihm setzen.“ Auch beim Feiern könne man den Innviertlern nichts vormachen. „Den Leuten ist es wegen des Reichtums durch die Landwirtschaft immer sehr gut gegangen. Da hat es immer große Hochzeiten gegeben.“

Eine andere Besonderheit der Innviertler sei, dass sie sich nicht alles gefallen lassen und stets eine eigene Meinung haben. Oft wird die Region als Widerstandsnest bezeichnet. „Das hat sich bei der geplanten Verlegung der Palliativstation im Krankenhaus Ried gezeigt. Hier haben die Bürger mit Tausenden Unterschriften dagegen protestiert.“

Ein weniger positives Bild zeichnet Dialektdichter Hans Kumpfmüller aus St. Georgen bei Obernberg. Er kann mit dem Innviertler Sturschädel wenig anfangen. „Das ist diese personifizierte, fleischgewordene Mia-hand-mia-Mentalität. Die ist meines Erachtens peinlich. Für mich wird es unerträglich, wenn man noch versucht, sie krampfhaft zur Tugend emporzustilisieren.“