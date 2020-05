„Globalisierung ist eine Chance“

Unter dem Druck globaler Konkurrenz einerseits und steigender heimischer Lohnkosten andererseits liebäugeln viele heimische Konzerne im Zuge der Globalisierung mit einer Produktionsverlagerung ins Ausland. Dazu kommen die noch immer enormen Wachstumsraten beispielsweise in asiatischen Ländern, die auf Unternehmen wie Magneten wirken. Während das österreichische Wirtschaftswachstum bei einem Prozent dahindümpelt, kann China oder Indonesien mit Steigerungen von mehr als acht beziehungsweise sechs Prozent aufwarten. „Wir müssen noch stärker ein asiatisch geprägtes Unternehmen werden“, sagt auch Peter Untersperger, Chef der Lenzing AG, die in Oberösterreich rund 600 Jobs streichen will. Schon jetzt macht Lenzing 60 Prozent des Geschäfts in Asien. In den nächsten Jahren soll dieser Anteil auf 70 Prozent steigen.

Die zu 93 Prozent im Eigentum der Lenzing stehende South Pacific Viscose in Purwakarta ( Indonesien) ist mit 2000 Mitarbeitern die größte Viskosefabrik der Welt. Rund 300 Mio. Euro wurden in den vergangenen fünf Jahren dort investiert. In den chinesischen Faserstandort Nanjing sind rund 55 Mio. Euro geflossen.



Auch die Linzer voestalpine setzt den Fokus vermehrt auf Asien. In den kommenden sieben Jahren will das Unternehmen mehrere hundert Mio. Euro in Asien investieren, verrät voest-Chef Wolfgang Eder. Derzeit tätigt der heimische Stahlriese mit einer 550 Mio. Euro teuren Anlage in den USA die bisher größte Auslandsinvestition seiner Geschichte. Die USA locken viele Konzerne mit niedrigen Energiepreisen (Schiefergas) und einer offenen Wirtschaftspolitik.



Dennoch: Viele heimische Manager sehen die Globalisierung gerade für die stark exportorientierte oö. Wirtschaft positiv. „Aus unserer Sicht ist die Globalisierung für Oberösterreich eine Chance, vor allem was den Technikbereich betrifft“, meint Günter Kitzmüller, Finanzvorstand des Leondinger Feuerwehr-Ausrüsters Rosenbauer. Standorte außerhalb Österreichs seien für Rosenbauer deshalb sehr wichtig, da man Produkte nach den verschiedenen Normen in den jeweiligen Ländern bauen könne.