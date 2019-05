Geschichtsstunde unter der Erde

Nach einigen Metern winden wir uns durch ein schmales Schlupfloch eine Etage noch oben und nehmen in einer kleinen Sitznische am Ende des Ganges Platz. Johann Höller, der auch Höhlenführer ist, hat sich mit diesem unterirdischen Stollen beschäftigt und bedeutende Erdstall-Forscher hier schon als Gäste begrüßt. Er berichtet von einer interessanten Theorie: „Dieser Erdstall soll weder ein Viehstall noch Vorratslager, Wohnhöhle oder Schutzraum gewesen sein. Der Zeitpunkt der Errichtung um das Jahr 1000 lässt darauf schließen, dass dieser Raum als „Seelenkammer“ diente. Bis zum Konzil von Lyon im Jahr 1274 gab es noch kein Fegefeuer, in dem die toten Seelen die Zeit bis zum Jüngsten Gericht verbrachten. Ein Erdstall wäre ein Aufenthaltsort für die Seelen der Verstorbenen, die sich bei der Auferstehung wieder mit ihren Körpern vereinigen und in den Himmel kommen oder in die Hölle fahren.“

"Seelenkammmern"

Unter mehreren Häusern von Münzkirchen sollen sich solche „Seelenkammern“ befunden haben. In Oberösterreich gibt es mehr als 300 dieser Anlagen, weiß der Experte für Erdställe im oberösterreichischen Landesarchiv, Josef Weichenberger. Seiner Meinung nach war dieser Erdstall ein Fluchtraum, in dem sich die Bewohner bei einem Überfall in Sicherheit brachten.

Nach so viel ergreifender Geschichte freuen wir uns, wieder frische Luft und Sonne zu genießen. Wir begeben uns auf einen Rundweg durch die sanften Hügel des Sauwaldes, „Sunnseitn“ genannt, was auch die klimatisch günstige Lage beschreibt, die den Ort auszeichnet.

Panoramaweg

Der sechs Kilometer lange Panoramaweg führt uns in die Molkereistraße. Viele Bauernhöfe mit glücklichen Kühen auf dem Weg bestätigen, dass wir uns in einer agrarisch geprägten Gemeinde befinden. Ein markantes Naturdenkmal am Pitzenberg fesselt die Aufmerksamkeit. Ein gewaltiger Block aus vor ca. 14 Millionen Jahren transportiertem Flussschotter steht hoch aufragend mitten im Wald. Bei diesem Konglomerat sind noch die verfestigten Quarzit-Kieselsteine zu beobachten. Ein Denkmal aus Urzeiten.