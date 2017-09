Gesangs-Trio "Dornrosen" präsentiert "Hits in der Hitz" in der Spinnerei Traun

Traun – "Die Welt ist eine Scheibe und zwar eine Vinylscheibe." Das behaupten die Geschwister Katharina, Christine und Veronika Schicho. Gemeinsam sind sie die Musikkabarettgruppe Dornrosen.

Am Donnerstag, 14. September gastiert das Schwesterntrio mit ihrem aktuellen Programm "Weltscheiben- Hits in der Hitz" in Traun. Wichtig ist der Gruppe, ihrem Publikum viel von sich selbst zu zeigen und zu geben. Da wird nicht groß vorgespielt, wenn dann nur auf ihren Instrumenten.15 Jahre nach ihrer Gründung haben die Dornrosen nun große Lust auf Hits. Alte, neue, für die Geschwister brauchbare oder komplett überflüssige Lieder werden zu hören sein. Welche es ein werden, wird noch nicht verraten..

Mittlerweile hat die Gruppe auch selbst einen Hit im Gepäck. 2011 schaffte es ihr Après-Ski-Hit "Rehgehegesong" in die Charts. Die Shows der Dornrosen sind selbstironisch mit Hang zur Skurrilität. So versprechen Katharina, Christine und Veronika auch für ihren Auftritt in Traun einen lustigen Abend zwischen Geschwisterliebe und Hiebe. Beginn ist in der alten Spinnerei um 20 Uhr.

Autor: Peter Pohn