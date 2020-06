Polizei fasst Räubertrio vor Ausreise

Nur wenige Stunden konnten sich am Montag jene Räuber über ihre Beute freuen, die kurz vor 6 Uhr Früh zwei Geldboten in einer Sparkassen-Filiale in Marchtrenk (OÖ) überfallen hatten. Gegen 23 Uhr erfolgte bei Nickelsdorf ( Burgenland) bereits der Zugriff durch die Cobra: Drei Verdächtige wurden festgenommen, das geraubte Geld sichergestellt.

„Ein schöner und sehr wichtiger Erfolg“, sagt Gottfried Mitterlehner, Chef des Landeskriminalamts OÖ, das die Ermittlungen leitet. Die über Bundesländergrenzen reichende Polizei-Kooperation sei optimal verlaufen.

Zeugenhinweise in Richtung Fluchtfahrzeug hatten die Polizei auf die Spur der Räuber gebracht. „Den nö. Kollegen ist dieser Wagen bereits in Zusammenhang mit einer Einbruchsserie bekannt gewesen“, sagt Mitterlehner. Der VW Golf sei dann am Nachmittag in Wien gesichtet worden: „Es wurde eine Observation eingeleitet.“

GeldversteckKurz nach 21.30 Uhr konnten zwei Männer und eine Frau beobachtet werden, wie sie Gepäckstücke, Säcke und Waschmittelboxen in den verdächtigen VW Golf und einen Audi A6 luden und wegfuhren. „Es sah ganz nach Abreise aus.“

Das Observations-Team und die Cobra hängten sich sofort behutsam an ihre Fersen. „Die Fahrzeuge waren auf der A4 in Richtung Grenze unterwegs“, bestätigt Cobra-Chef Walter Weninger im KURIER-Gespräch. Am ehemaligen Grenzübergang Nickelsdorf sei es gelungen, beide Pkw zu stoppen: „Die zwei Männer und die Frau haben keinen Widerstand geleistet.“ Auch Waffen seien nicht bei ihnen gefunden worden – dafür aber jede Menge Bargeld, gut versteckt in Waschpulverschachteln. „In Zellophan verpackt und mit Klebeband umwickelt“, erklärt Mitterlehner.