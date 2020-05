Freispruch: Bürgermeister im Interessenkonflikt

Staatsanwältin Julia Kurz ist anderer Meinung. Vögerl soll als Baubehörde erster Instanz den Eheleuten Herbert und Elfriede L. mittels Bescheid die Bewilligung erteilt haben, eine 12.800-m²-Grünfläche im rutschanfälligen Bereich des Kühbergs in mehrere Bauparzellen aufzuteilen. Die so entstandenen Grundstücke wurden aufgrund eines "Alleinvermittlungsauftrags" durch ihn - als angestellter Makler des Immobilienbüros - im Zeitraum von 2004 bis 2007 an verschiedene Personen weiterverkauft.



"Er hatte ein persönliches Interesse an der Parzellierung - wohl wissend um die problematische geologische Beschaffenheit der Gründe", kritisiert Kurz. Laut Anklage sollen Bautätigkeiten auf den Parzellen die latent vorhandene Kriechbewegung des Kühbergs beschleunigt haben. An einem Gebäude, das oberhalb der Liegenschaften steht, führte das zu Sprüngen und Rissen in der Bausubstanz. Schaden: rund 90.000 Euro. Fazit: "Die Schäden wären nicht eingetreten, wenn Herr Vögerl die Baubewilligung nicht erteilt hätte."

Das Gericht sah in der beruflichen Doppelfunktion des Angeklagten zwar Befangenheit, aber keinen Vorsatz.



"Die Gerechtigkeit hat gesiegt", jubelt Vögerl. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig.