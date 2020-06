„Foltergeräte“ und Goldfüllungen

„Die Idee zum Haus entstand aus der Sammlertätigkeit vieler Kollegen, die alte Geräte gehortet haben.“ Der Grund: Die technische Entwicklung sei sehr rasant. Wolkerstorfer etwa habe seine Praxis in den vergangenen 25 Jahren drei Mal neu eingerichtet. Im Museum laden deshalb eine Fülle an Bohrern, Röntgengeräten und Behandlungsstühlen der vergangenen 150 Jahre zum Besichtigen und Probesitzen ein und geben einen Blick über den Fortschritt in der Zahnheilkunde. „In den 1950er-Jahren hatte der Lichtstrahl der Beleuchtung 300 Lux. Eine neue Lampe leistet mit 50.000 Lux so viel wie ein Gerät im OP-Saal.“



Doch nicht nur Werkzeuge, sondern auch alte Zahnspangen oder -füllungen aus Gold haben Vertreter der Zunft für das Haus, das keine Förderungen erhält, zusammengetragen. Besonders stolz ist Wolkerstorfer auf einen sogenannten Mastikator aus Holz aus der bäuerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts. „Damit haben Menschen ohne Zähne harte Nahrungsmittel wie Brot zerkleinert“, sagt der Experte über das seltene Gerät.

Auch verformte und kuriose Beißer hebt sich die Berufsgruppe der Zahnärzte gerne auf. Eine Sammlung verformter Kauer gibt es in einem Setzkasten im Museum ebenfalls zu sehen. Doch was passiert eigentlich mit jenen Kauwerkzeugen, die nicht ungewöhnlich sind und die sich die Patienten nicht mit nehmen? „Die werden im Sondermüll entsorgt und verbrannt.“