Flusstauchen in der Krummen Steyrling

Glasklar schimmert das grüne Wasser der Krummen Steyrling. Der Fluss scheint Vergnügen daran zu haben, einige gut in Neopren verpackte Fremdlinge als Gäste aufzunehmen. Wir Schnorchler lassen uns wie schwerelos gemeinsam mit den Fischen vom Strom mittreiben. Anfangs fühlen sich 14 Grad noch richtig kalt an, bis ein Wasserfilm am ganzen Körper eine warme Isolierschicht gebildet hat.

Einfach treiben lassen

Der Naturschauspiel-Führer, Rafting- und Outdoorguide Herbert Schörkhuber hat uns in Molln beim Maultrommelerzeuger Wimmer in die Krumme Steyrling geleitet. Er schlägt drei Möglichkeiten der Fortbewegung im Wasser vor: Einfach bäuchlings ins Wasser legen und sich mit Kopf nach vorne treiben lassen. Aber trotzdem die Umgebung oberhalb der Wasseroberfläche beobachten. Wenn nämlich eine größere Stromschnelle in Sicht ist, dann auf den Rücken legen und mit den Füßen nach vorne diese passieren. Falls ein gröberes Hindernis auftaucht, zu Fuß weitergehen.