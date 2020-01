Flughafen Linz: Mit dem Pferd im Gepäck verreisen

Alle Mitarbeiter sind zu größter Vorsicht angehalten, denn Kugler weiß: „Eine Cockpit-Scheibe kostet 30.000 Euro. Jeder noch so kleine Schaden an der Außenhaut oder am Fahrwerk kostet das Zehnfache eines Schadens an einem PKW.“

Flugschüler sind hier ebenfalls bestens aufgehoben und können sich zu Piloten ausbilden lassen. Das kleine Schulungsflugzeug ist mit einem Trainings-Cockpit wie das Großraumflugzeug Boeing A 320 ausgestattet. Ein erstaunlich vielfältiger Flugbetrieb, den man nicht vermuten würde.