Fliege verirrte sich ins Ohr: Notaufnahme

Bessere Werbung können sich Hersteller von Fliegengittern nicht wünschen: Einer Frau aus Altenberg in Oberösterreich war in der Nacht zum Mittwoch beim Einschlafen eine Stubenfliege ins Ohr gekrochen - und kam nicht mehr heraus. "Ich habe das Licht aufgedreht und angefangen, den Kopf zu schütteln. Die Fliege ist aber immer tiefer ins Ohr gekrabbelt", berichtet Eva-Maria Schwarz. Also griff die 39-Jährige zu Wattestäbchen, um das Insekt zu entfernen. Ein aussichtsloses Unterfangen. "Die Fliege ist nur panischer geworden. Das Summen und Brummen hört man im ganzen Kopf. Das ist etwas, um jemanden in den Wahnsinn zu treiben."



Also griff Schwarz zur Selbstjustiz - und hielt ihren Kopf kurzerhand unter die Dusche. Die Fliege wurde ertränkt. "Da wurde das Summen kurz einmal recht schlimm. Die Fliege hat wohl heftig mit den Flügeln geschlagen." Doch nach kurzem Todeskampf verstummte das Tier. Allerdings steckte die Fliegenleiche weiter im Gehörgang fest.