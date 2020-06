Brandursache wahrscheinlich Zigarette

Eine glimmende Zigarette dürfte in der Nacht auf Sonntag einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Wels ausgelöst haben. Das berichtete die Polizei-Pressestelle OÖ am Abend. 36 Bewohner mussten evakuiert werden, 18 kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital, fünf mussten stationär zur Behandlung bleiben. Ein Mann erlitt andere Verletzungen.

Ein Brandsachverständiger und Kriminalisten haben am Sonntag die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, unter die Lupe genommen. Sie stellten fest, dass das Feuer von einer Sitzgarnitur ausging und durch eine Zündquelle - wahrscheinlich eine Zigarette - verursacht worden sein dürfte. Weitere Ermittlungen sind laut Polizei noch vorgesehen.