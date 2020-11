Fassade eines türkisch-islamischen Vereinshauses in Wels beschmiert

Einen Tag nach dem Anschlag in Wien hat in der Nacht auf Mittwoch ein Unbekannter in Wels die Fassade des Hauses eines türkisch-islamischen Vereines mit einem Mohammed beleidigendem Spruch beschmiert.

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat die Ermittlungen aufgenommen, informierte die Polizei.

In Wels kam es zudem zu einem weiteren Vorfall der auf Twitter die Runde macht. So soll auf einem Platz, an dem sich oft Muslime treffen, rohes Schweinefleisch abgelegt worden sein.