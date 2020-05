Fall Braunau: Verdächtiger war zurechnungsfähig

Ivan D. behauptet standhaft, sich weder an die Tat noch an einzelne Tatumstände erinnern zu können. Die Staatsanwaltschaft vermutet aber eine Schutzbehauptung: „Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen seit Längerem geplanten Mord gehandelt hat.“ D. soll sich, wie berichtet, Tage vor dem 20. November im Internet zu Themen wie Jugendstrafe für Mord in Österreich, Mord aus Liebeskummer und Was passiert, wenn ein Mensch stirbt informiert haben.

Laut Obduktion soll er den 16-jährigen Sebastian D. mit einem Hammer niedergeschlagen und ihm mit zwei Messern 20 bis 30 Stichverletzungen zufügt haben. Hinweise auf Mittäter gibt es keine.



„Als Motiv kommt ausgeprägte Eifersucht und damit verbundene Verlustangst in Betracht“, sagt Ebner. Details dazu gibt er nicht bekannt. Dritte dürften aber keine Rolle gespielt haben.

Ivan D. droht wegen Mordes eine Strafe bis zu 15 Jahren Haft sowie die Einweisung in eine Anstalt. Sein Anwalt Franz Essl übt Kritik an der Staatsanwaltschaft: „Die Einschätzung über den psychiatrischen Zustand meines Mandanten beruht nur auf mündlichen Äußerungen – so etwas ist unüblich. Ein schriftliches Gutachten liegt noch nicht vor.“