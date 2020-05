Polizei und Justiz ermitteln gegen Innviertler FPÖ-Funktionäre

„Es reicht!“, sagt Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees. „Fast keine Woche vergeht, ohne dass Leute aus der FPÖ Oberösterreich und ihrem Umfeld durch Neonazi-Aktivitäten auffallen.“ Landesrat Manfred Haimbuchner sei Landesobmann einer Partei, aus der übelste Propaganda komme. Mernyi: „Als Mitglied einer Landesregierung ist er völlig untragbar. Er soll zurücktreten, damit er Oberösterreichs Ruf nicht irreparablen Schaden zufügt.“

Zu den aktuellen Vorfällen meint Robert Eiter, Sprecher des Antifa-Netzwerks: „Das ist pure Hasspropaganda von FPÖ-Funktionären gegen die jüdische Minderheit und die Demokratie.“ Sein Antifa-Netzwerk werde ebenfalls Anzeige erstatten. Den FP-Landeschef kritisiert Eiter heftig. „Da Leute wie Haimbuchner meist keine Einsicht zeigen und an ihren Sesseln kleben, ist auch Landeshauptmann Pühringer gefordert.“ Dieser könne nicht so tun, als ginge ihn der braune Sumpf hinter einem Regierungsmitglied nichts an: „Er muss jetzt im Interesse des Landes klare Worte finden.“

Die Grünen fordern von Haimbuchner, in seiner Partei durchzugreifen und konsequent gegen verbale Ausraster vorzugehen. Die SPÖ kritisiert, dass dem FP-Chef nicht mehr einfalle, als das Strafrecht als Grenze für Rassismus, Verhetzung und rechte Umtriebe zu definieren.