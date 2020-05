Ex-Heimkind will 1,6 Mio. Euro

Eine lange Narbe ziert Jenö Molnars rechte Brustseite. Immer, wenn er sie sieht, muss er an den Vorfall vor 60 Jahren im Landeskinderheim Schloss Neuhaus denken. "Ich bin damals von der Erzieherin Schwester Margit bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden", erzählt Molnar.



Er war fünf Jahre alt, der Anlass nichtig: der Kleine hatte nur ihren Befehl, seinen Mittagsschlaf zu halten, missachtet und war aufrecht im Bett gestanden. "Man brachte mich ins Sterbezimmer, weil mich die Ärzte schon aufgegeben hatten - dort bin ich aber wieder aufgewacht."



6325 Tage musste Molnar in verschiedenen Heimen des Landes OÖ verbringen. Ein Lebensabschnitt, der für den fälschlicherweise als Vollwaisen geführten Buben ( der KURIER berichtete) die Hölle bedeutete: Er wurde von älteren Kindern vergewaltigt und von Erziehern bei jeder Gelegenheit gedemütigt und schwerst misshandelt.

"Ich bin mehrfach halb tot geprügelt worden und habe nur mit Glück überlebt", behauptet der 65-Jährige. Während der gesamten Kindheit soll ihm auch kein Vormund zur Seite gestellt worden sein.



Die Vorfälle hat er auch Jahrzehnte später noch nicht verarbeitet. Der in Trier ( Deutschland) lebende Ex-Zögling benötigt regelmäßig psychotherapeutische Unterstützung. "Die Traumatisierungen dauern bis heute an."